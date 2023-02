Desaparecimento de mãe e filha completa 05 dias e angústia da família aumenta

A angústia da família de Keila Reijane Rodrigues dos Santos, de 39 anos, e da filha dela, Ester Rodrigues, de apenas 02 anos, aumenta ao compasso de espera de notícias sobre o desaparecimento de ambas. Elas foram vistas pela última vez na segunda-feira (20), em Aparecida de Goiânia.

A família registrou o boletim de ocorrência na terça-feira (21), quando foi informado que ambas foram vistas pela por volta das 18h30.

O drama já completa cinco dias e, conforme Aline, a irmã morava em Abadia de Goiás, mas há cerca de um mês estava na casa da mãe, em Aparecida de Goiânia. “Na última segunda-feira minha mãe foi passar a noite me casa de familiares e deixou minha irmã e Ester em casa, mas quando voltou logo cedo no outro dia, não as encontrou mais”, relatou ao O Popular.

De acordo com ela, a irmã estava passando por um momento difícil e se encontrava isolada dentro do quarto com a filha.

Para informações sobre Keila, a Polícia Civil disponibiliza o número padrão 197. Já a família pede para que entrem em contato pelos telefones (62) 99304-4071 ou (62) 99345 – 2308.