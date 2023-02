Governo de Goiás vai distribuir moradias populares em 130 municípios; veja quem poderá se inscrever

O programa Pra Ter Onde Morar – Construção foi lançado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e, nesta primeira etapa, vai beneficiar 1.369 famílias com imóveis a custo zero em 30 municípios goianos.

“Casas de qualidade, com toda a infraestrutura e condições dignas de moradia”, explicou Caiado, destacando que as habitações serão integralmente pagas pelo Governo de Goiás.

O governador informou que, até a terceira etapa, pretende entregar 10 mil unidades habitacionais em 130 municípios de todas as regiões do estado. A lista completa ainda não foi divulgada.

As moradias são construídas com recursos do Fundo de Proteção Social (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Cada casa custa até R$ 127 mil e possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, sendo um de casal, banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado e recuo frontal gramado, com área construída de cerca de 42 m².

O processo seletivo vai começar imediatamente nos 10 municípios que estão com as obras mais avançadas, com mais de 95% da execução.

São eles: Santo Antônio do Descoberto (28 unidades habitacionais); Campestre (50); Mairipotaba (30); Rio Verde (50); Hidrolândia (50); Cristianópolis (50); São João da Paraúna (40); Buriti de Goiás (50); Iporá (50) e Damolândia (27).

Segundo a Agência Goiana de Habitação (Agehab), os editais nos demais municípios serão publicados nos próximos dias.

Quem poderá se inscrever?

O Pra Ter Onde Morar – Construção é destinado à famílias com renda até um salário mínimo, nunca antes beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos 3 anos nos municípios com casas em construção.

Os interessados devem se inscrever no site da Agehab (www.agehab.go.gov.br) no período de abertura de inscrições para cada município, que fica disponível por 15 dias.