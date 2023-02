Todo mundo tem algum receio na vida e pouco se fala dos medos de cada signo, que existem fortemente. Sabendo disso, é possível lidar melhor com algumas situações ou até usar isso contra alguém – o que não é muito ético.

Bom, o ser humano em si tem muitas travas. Alguns, por exemplo, morrem de medo de altura, insetos ou escuro. Porém, entre as casas do zodíaco, o receio em comum dessas pessoas é diferente.

Para entender melhor, separamos uma lista com todos os signos, apontando quais os principais temores deles e como reagem perante a um medo. Confira qual o seu e como evitar situações ruins. Veja!

Os maiores medos de cada signo que nem todos conhecem:

1. Áries

O maior medo do ariano é não conseguir concretizar todos os objetivos. Este signo costuma ser bem corajoso e sonhador. Porém, pensar em não conseguir chegar no topo é algo que desestrutura totalmente o nativo.

2. Touro

Os nativos do signo de touro são bem pé no chão. Gostam de estabilidade, conforto e segurança. Com isso, o maior medo deles, sem dúvida, é uma mudança repentina, uma despedida não premeditada ou uma rasteira de quem confia muito.

3. Gêmeos

Com espíritos livres e imponderados, o maior pânico dos geminianos é ser dominado por alguém controlador, ter as asas cortadas e se sentir limitado.

Ele jamais se permitiria permanecer em uma relação monótona e controladora. Pessoas possessivas repelem esses nativos.

4. Câncer

O canceriano morre de medo da solidão. São pessoas afetuosas e necessitam de ter amigos, amores e familiares com eles para enfrentar qualquer situação.

A dica é: sejam mais independentes emocionalmente. Isso só irá te favorecer.

5. Leão

Já os leoninos, por suas vezes, temem muito pela ingratidão e falta de reconhecimento em tudo o que fazem. Eles realmente gostam de brilhar e serem agraciados pelos esforços que fazem por quem amam.

6. Virgem

O medo do virginiano tem a ver com desorganização. O que sair do controle desse nativo provavelmente o deixará em pânico e sem dormir.

Ele é metódico e sabe exatamente todos os próximos passos que dará. Se algo ou alguém interferir nisso, se preparem para conhecer a fúria de um virginiano.

7. Libra

O libriano é uma pessoa extremamente comunicativa, rodeada de pessoas e teme muito pela solidão. Ele faz questão de equilibrar 20 contatinhos sempre, pois se sentir sozinho é a treva para esse signo.

8. Escorpião

Para os escorpianos, a maior tensão vivenciada poderia ser uma traição. Essa casa é muito leal e cobra o mesmo. Ser traído é algo imperdoável para o nativo.

9. Sagitário

Os sagitarianos, por suas vezes, abominam uma rotina metódica. O maior medo deles seria entrar no modo monótono e perder a graça da vida de aventuras, viagens inusitadas e experiências não premeditadas.

Ele necessita de liberdade e quem tirar isso dele, provavelmente matará uma boa parte do sagitariano.

10. Capricórnio

A décima casa do zodíaco é fascinada por trabalho, sucesso e dinheiro. O maior medo dele é não conseguir alcançar o que tanto deseja profissionalmente, além da desvalorização pelos projetos feitos.

11. Aquário

A penúltima casa teme regras. Estar em um lugar onde precisa ter inúmeros mandamentos a serem seguidos é o temor do aquariano. A ideia de ter que fazer as coisas por obrigação, sem estímulo e satisfação , é o terror do nativo.

12. Peixes

Por fim, o último signo do zodíaco tem um medo mais peculiar. Por ser uma pessoa muito crédula, intuitiva e emocional, o medo dele é perder a fé na vida, nas pessoas e nas coisas.

