PIS/Pasep: resgate do abono é liberado para quem não realizou o saco em 2022

Quem ainda não realizou o saque do PIS/Pasep, não precisa se preocupar. Pois 0 resgate do abono foi liberado no último dia 15 de fevereiro para os trabalhadores.

No entanto, para conseguir ter acesso aos valores, é necessário que os profissionais verifiquem se cumpriram, ou não, alguns requisitos pedidos pelo programa.

Um deles é ter trabalhado de carteira assinada por, no mínimo, 30 dias. Além disso, os profissionais também não podem receber mais que dois salários mínimos e estar com os dados trabalhistas atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Outro requisito para receber o valor é estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos.

Caso o trabalhador esteja de acordo com todas essas regras, ele poderá realizar o resgate do abono e reaver o valor do PIS/Pasep que não foi sacado em 2022.

Vale ressaltar que os valores liberados no calendário de 2023 são referentes a todo tempo de serviço prestado pelo profissional durante o ano de 2021.

Apesar do calendário do PIS ter o prazo de um ano para começar, após o período de trabalho, a chegada da pandemia da Covid 19 afetou a economia brasileira.

Para tentar minimizar os impactos no setor, o Governo Federal remanejou a verba do PIS/ Pasep para o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Bem).

Por isso, o resgate do valor aconteceu com um atraso de 12 meses no calendário, já que, agora, o programa pagará o abono salarial referente ao ano de 2021.

Por conta dessa medida, o benefício referente ao ano de 2022 estará disponível e liberado para os trabalhadores apenas em 2024 e, assim sucessivamente, até que haja um equilíbrio nas contas públicas.

Veja os valores que serão pagos

1 mês trabalhado – R$ 109,00;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 326,00;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 543,00;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 760,00;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 977,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.194,00;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!