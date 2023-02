Empresário viraliza ao parar na porta da casa do cantor Leonardo para fazer serenata; veja

Um vídeo postado no Instagram do empresário Robson Rios nessa última semana tem dado o que falar. Nas imagens, o amante de sertanejo é visto estacionando uma Dodge Ram na frente da casa do cantor Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, em um condomínio de luxo da capital.

Ao som do veículo, a música “Rumo à Goiânia”, uma dos maiores sucessos do sertanejo, é posta em volume alto como forma de homenagem. Em suas redes sociais, Robson afirmou residir no mesmo condomínio que Leonardo, e que a brincadeira foi apenas um tributo prestado ao cantor, a quem admira muito.

Ainda em tom descontraído, o empresário escreveu: “Fazendo uma serenata para o vizinho famoso, cantor Leonardo!! E já aguardando a multa do condomínio”.

Como estavam dentro do condomínio, a homenagem durou pouco, em menos de 30 segundos já haviam terminado, a fim de evitar gerar maiores transtornos.