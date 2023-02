Goiás é o segundo estado com mais casos de trabalhos análogos à escravidão no Brasil

Um levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Economia mostra que Goiás foi um dos estados do Brasil com mais casos de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2022.

De acordo com o relatório, o estado foi o segundo do país com mais ocorrências desse tipo, tendo, ao todo, 279 registros.

No ranking, Goiás aparece atrás apenas do estado de Minas Gerais (MG), com 1.070 ocorrências contabilizadas.

Já nos dois primeiros meses de 2023, a quantidade de casos registrados no estado representa um total de 54,48% de todas as ocorrências de 2022 .

Até o momento, 152 trabalhadores de Goiás foram encontrados em situação análoga à escravidão. As operações aconteceram nas cidades de Acreúna e Quirinópolis.

Vale lembrar que os resgates são realizados pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Polícia Federal e Rodoviária Federal.