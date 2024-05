Rio Quente Resorts planeja investir R$ 450 milhões em novas atrações

Ponto turístico prevê expansão na estrutura de lazer, além de inovação em serviços de hospedagem

Thiago Alonso - 05 de maio de 2024

Acomodação do Rio Quente Resorts. (Foto: Reprodução/Rio Quente Resorts)

O Rio Quente Resorts, atrativo turístico localizado na região Sudeste de Goiás, está se preparando para um investimento de R$ 460 milhões, que prevê modernizações, novo condomínio de casas e expansão na estrutura de lazer.

A expectativa é que as mudanças sejam aplicadas gradativamente, em um período de quatro anos, finalizando em 2028.

Entre as alterações, estão inclusas reformas nos hotéis já existentes, além da introdução de novidades em atrações e acomodações.

Entre as inovações esperadas, está o InCasa Residence Club, que se trata da oferta de residências dentro do resort, com serviços personalizados e soluções sob medida.

Os imóveis terão tamanhos variados, podendo chegar a 350 m², oferecendo de duas até quatro suítes.

Além disso, os proprietários terão acesso a uma ampla estrutura de lazer, incluindo um Club House com bar, restaurante, lounges, fitness center e piscinas privativas.

Por fim, os hóspedes terão acesso a atrativos do empreendimento, como o Parque das Fontes, o Hot Park, bares e restaurantes.