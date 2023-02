Mulher sequestrada pelo ex no interior de Goiás é encontrada em situação desumana

Uma mulher de 32 anos foi encontrada em uma situação desumana, após ter sido sequestrada no município de Araguapaz, no Oeste de Goiás, e ser levada para Goianira, região Metropolitana de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o crime teria ocorrido na noite deste domingo (26). O suspeito, de 38 anos, teria fingido ser outra pessoa e marcou um encontro com a vítima, já com a intenção de cometer o delito.

O homem, inclusive, já tem uma medida restritiva contra ele, feita pela mulher, após sofrer ameaças do investigado.

Dessa forma, ao chegar no local combinado, a vítima reconheceu o suposto autor do crime e tentou correr para longe. Contudo, o indivíduo agarrou ela e, apontando um canivete na cintura dela, a obrigou a entrar no carro dele.

Ela foi colocada no porta-malas do veículo, sendo retirada de lá apenas para ser amarrada no banco da frente do automóvel.

Enquanto se deslocavam, o suspeito teria agredido e feito novas ameaças à vítima. Ao passar nas proximidades de Inhumas, o homem teria amordaçado a mulher e vendado os olhos dela, colocando a mesma dentro do bagageiro de novo.

Ao amanhecer, eles chegaram à casa do investigado. Ainda dentro do porta-malas, a mulher ganhou apenas um pedaço de pão para comer e ficou trancafiada no veículo até cerca de 16h.

Nesse ponto, ela foi levada para o quarto do homem, onde ele finalmente retirou a mordaça da mulher, com a condição de que, se ela gritasse, seria morta por ele.

Demonstrando frieza, o investigado ainda mandou ela gravar um áudio para a própria mãe, afirmando que estava tudo bem.

Pouco tempo depois, a polícia de Goianira foi até a casa do suposto autor, que seria o principal suspeito do desaparecimento da vítima.

Ao ouvir conversas vindas de fora do quarto, a mulher começou a gritar por socorro, revelando o paradeiro e desmascarando o sequestrador.

Ambos foram encaminhados a uma unidade de saúde do município, para a realização de exames médicos, e posteriormente foram encaminhados à delegacia, para tomar as devidas providências.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) investigar o ocorrido.