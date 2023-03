Deputados aprovam projeto que permite novamente a reeleição para a Presidência da Alego

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em sessão nesta terça-feira (28), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autoriza a reeleição de presidente da Casa.

O projeto, de autoria do deputado Talles Barreto (UB), trata também da reeleição dos membros da Mesa Diretora.

Os deputados Mauro Rubem e Antônio Gomide, do PT, fizeram oposição ao desarquivamento da matéria – que estava engavetada – e a inclusão dela na pauta.

Gomide, inclusive, afirmou que o procedimento seria ilegal, visto que o documento tinha sido arquivado em outra Legislatura. “Não é permitido desarquivar um projeto de outra Legislatura. É preciso começar uma nova tramitação”, argumentou.

A proposta foi incluída na pauta a pedido do líder do governo, Wilde Cambão (PSD), que foi o relator da matéria. Sendo assim, não haveria irregularidade neste caso, conforme explicou o presidente do colegiado, Wagner Neto (SD).

Votaram contra a aprovação apenas Mauro Rubem, Antônio Gomide e Lincoln Tejota (UB). Este último, por sua vez, justificou a negativa por entender que seria necessário discutir mais a matéria, por se tratar de uma emenda constitucional.

De forma contraditória, a Alego havia aprovado a proibição da reeleição em dezembro do ano passado, em proposta apresentada pelo atual presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB).

Agora, ele mesmo pode acabar sendo beneficiado com a possibilidade de ser reconduzido ao cargo.