Minha Casa, Minha Vida tem a previsão de disponibilizar 1.500 moradorias para Anápolis em 2023

Retomado pelo Governo Federal, o Minha Casa, Minha Vida tem a previsão de disponibilizar 1.500 moradorias populares em Anápolis ainda em 2023.

A informação foi adiantada pelo prefeito Roberto Naves (PP) em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28) na Câmara Municipal, após prestação de contas relativa ao 3º quadrimestre do exercício fiscal de 2022.

Segundo Roberto, o programa deve beneficiar famílias carentes – assim como as contempladas com habitações no Copacabana, Leblon, Colorado, Santo Expedito, Vila Feliz e São Cristóvão.

Os conjuntos habitacionais foram viabilizados durante as gestões petistas de Lula e Dilma na Presidência da República e Antônio Gomide e João Gomes na Prefeitura.

O prefeito afirma que como “CPF” é bolsonarista, mas como “CNPJ”, à frente da Administração Municipal, não vê problemas em firmar parcerias com o governo e membros do PT.

“Inclusive, estive recentemente reunido com o deputado federal Rubens Otoni”, exemplificou.