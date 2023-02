Sem insumos e carregados de incertezas, diabéticos de Anápolis fazem manifestação na porta da Semusa

Sem insumos e tampouco data definida para a chegada dos suprimentos, um grupo de diabéticos de Anápolis se reuniu nesta terça-feira (28), na porta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em busca de uma solução para a situação.

O problema não só é antigo como recorrente, já que quase mensalmente sofrem com a imprevisibilidade no momento de pegar os insumos para o tratamento da doença. O quadro desenhado acima é do representante do Grupo de Diabetes de Anápolis, Hebert Melo.

Ao Portal 6, ele relatou que apenas em fevereiro deste ano, a problemática teve início ainda no começo do mês, causando prejuízo aos diabéticos durante o feriado de Carnaval.

“Só pra você ter uma ideia as fitas que estavam em falta desde o dia 8 de fevereiro chegaram na quinta. Na sexta-feira à tarde já não tinha. Ou seja nem a metade dos pacientes puderam receber suas fitas para o tratamento recomendado pelo médico. Alguns pacientes passaram o feriado de carnaval indo em postinho para medir glicemia”, pontuou.

Diante de tantas incertezas, o grupo de diabéticos decidiu realizar uma manifestação enquanto aguardava uma reunião no Conselho Municipal de Saúde.

Conforme Hebert a justificativa do secretário de Saúde, Júlio César Spíndola, está relacionada a dificuldade financeira.

“As justificativas são sempre as mesmas, é tipo ‘fiado só amanhã’, então só amanhã a gente consegue resolver e esse amanhã nunca chega. Então, está sempre tendo justificativas das mais absurdas e nisso, nós estamos com falta desde agosto”, destacou.

A expectativa é de que o grupo se reúna com o prefeito Roberto Naves (PP) para tentar encontrar uma solução para a situação. Entretanto, a data ainda não foi marcada.

O Portal 6 entrou em contato com a Semusa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para retorno.