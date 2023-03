Anitta faz 30 anos no fim do mês; relembre 30 namoros e crushes da cantora

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Se tem uma coisa que Anitta já deixou claro é que, no campo do afeto e da sexualidade, com ela não tem essa de “mas mas”. Ela fica com quem quer e seduz (ou pelo menos tenta) quem tem vontade, independente do gênero, da raça, de tudo. Ninguém tem nada a ver com isso -que o diga um ex-namorado, que certa vez disse ter “descoberto” o segredo de seu sucesso: “Você deu para todo mundo”. Ela respondeu assim:

“Sucesso eu fiz porque eu trabalho, coisa que você, que nasceu rico, talvez nunca venha a saber o que é. Mas dar para todo mundo é verdade porque eu adoro dar mesmo”.

Goste-se dela ou não, Anitta, para muitos, é a personificação de um novo feminismo, exemplo de superação e independência. Controversa, ouve críticas à erotização de suas letras e danças, tachadas de vulgares. As opiniões variam, mas certo mesmo é que ela vive em sua Pasárgada particular, dormindo com quem quer, na cama que escolheu.

Chegou a se casar com o empresário Thiago Magalhães, com quem ficou por pouco mais de dez meses. Seus relacionamentos costumam ser fugazes, como o que viveu com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (três meses). Com MC Rebecca, “uns amassos”, nada mais sério. Algo semelhante ocorreu entre ela e Neymar, no Carnaval de 2019.

Naquela mesma folia, engatou um romance breve com Gabriel Medina. E Fábio Porchat?. Rolou quando os dois ainda não eram tão famosos. No final deste mês, a funkeira, agora uma das artistas mais bem-sucedidas do país, comemora 30 anos. Para lembrar a data, F5 lista abaixo 30 ex-namoros, casinhos ou crushes da cantora.