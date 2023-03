Caldas Novas tem novo festival que terá apresentação de Murilo Huff e Maiara e Maraisa

O festival “Verão Multiverso” está chegando em Caldas Novas com atrações renomadas, como Murilo Huff e Maiara Maraisa. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 07 e 08 de abril.

A cidade das águas termais agora tem um grande evento musical para cada semestre, com o Caldas Country em novembro e o Verão Multiverso em Abril.

Entre os primeiros confirmados, estão as duplas Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius e Guilherme e Benuto.

O evento também contará com a participação do MC Daniel, funkeiro em alta no momento, além de outras duplas sertanejas.

Será possível adquirir ingressos pelo site BaladApp. O primeiro lote está saindo pelo preço de R$ 290 e dá direito aos dois dias de festival, além da opção com open-bar de cerveja, água e refrigerante.

De acordo com a organização, ainda serão confirmados diversos artistas. O local do evento e a lista de atrações completas serão divulgadas em breve.