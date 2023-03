Correios ofertam 70 cursos sem cobrança de mensalidade em Anápolis

A agência dos Correios, de Anápolis, está ofertando 70 cursos profissionalizantes isentos de mensalidades.

As aulas ocorrerão na agência dos Correios, no Centro, de forma aberta ao público geral. Haverá apenas o custo único de R$29,90, cujo custeará a emissão e envio do certificado de conclusão.

Se trata do projeto “Construindo o Amanhã”, que oferece cursos profissionalizantes livres de curta duração, com carga horária de 50 horas-aulas.

A iniciativa ocorre por intermédio do serviço “Balcão do Cidadão” e do CEPED, órgão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) atuante há mais de 10 anos.

Dentre as opções ofertadas, estão as áreas de vendas online, empresarial, idiomas, culinária, saúde, informática, industriais, moda e beleza, educação e outras.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na agência dos Correios, na Rua Engenheiro Portela.