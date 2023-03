Revoltado por conta de alergia no bebê, jovem agride companheira violentamente

No início da noite desta quinta-feira (02), um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante após agredir violentamente a própria companheira, de 25 anos, por conta de uma alergia que havia surgido no bebê do casal, no bairro de Lourdes, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ao notar a reação alérgica que o pequeno, de apenas 01 mês, estava tendo, o suspeito começou a ficar agressivo, partindo para cima da vítima.

O rapaz desferiu diversos socos no rosto da companheira, parando somente quando ela gritou por socorro.

Neste momento, vizinhos escutaram a gritaria e foram até a residência, conseguindo segurar o jovem por alguns momentos, até que ele conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e devido a suspeita de lesões graves, a vítima foi encaminhada com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanece internada.

Durante patrulhamento pela região em que os fatos ocorreram, a Polícia Militar (PM) localizou o suspeito, realizando a abordagem e o encaminhando para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.