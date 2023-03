6 coisas que a gente aprende depois de passar por um relacionamento tóxico

Quem passa por um relacionamento tóxico sabe a barra que é enfrentar aquilo e a dificuldade de cair na real para dar no pé.

Fora que, depois de passado pela relação doentia, as pessoas costumam acumular traumas e um bloqueio emocional para se entregar a uma novo relacionamento novamente.

Por isso, é super comum ficar algumas lições para se levar para a vida!

6 coisas que a gente aprende depois de passar um relacionamento tóxico:

1. Ciúme doentio não é preocupação

Começando nossa lista, depois de passar por uma relação tóxica, as pessoas costumam aprender que aquele ciúme doentio do ex, na verdade era uma possessão muito problemática.

Sendo assim, essas pessoas passam a buscar pessoas mais tranquilas e que confiem plenamente na relação.

2. Sempre bom ouvir o sexto sentido

A vítima de um relacionamento tóxico costuma não ouvir a sua intuição, porque o parceiro age de forma manipuladora e muito cruel, fazendo a ela confundir seus sentimentos.

No entanto, depois de passar por isso, essa pessoa se liberta disso e descobre que aquela pulga atrás da orelha estava dizendo a verdade, sobre todas as desconfianças e inseguranças.

3. Um experiência no passado não define o presente

Para quem consegue superar uma relação tóxica, é muito comum voltar (depois de um tempo) a ter fé no amor e esperar que experiências melhores venham.

Sendo assim, essa pessoa aprende que um passado ruim, vai te fortalecer, mas não vai definir o presente.

4. Antes só do que mal acompanhado

E por acreditar que o amor existe mesmo, essas pessoas aprendem também que não precisam se contentar com migalhas.

Sendo assim, elas passam a ser mais exigentes e ter fé de que o melhor caminho é aquele que as faz bem e nem sempre precisa ter companhia.

5. Os detalhes são importantes

Os detalhes são levados em conta depois de passar por um relacionamento fracassado.

Isso quer dizer que essas pessoas passam a valorizar cada pequena atitude e comportamento dos futuros pretendentes.

6. Sempre escutar as pessoas que te amam

Por fim, assim como o sexto sentido, essas pessoas aprendem que jamais deveriam ter virado as costas para quem queria as tirar da relação ruim.

Por isso, para as próximas relações elas entram firmes sabendo que devem confiar naqueles que as amam de verdade, como parentes e amigos.

