Atualmente, as viagens de Uber se popularizam entre as populações sendo uma maneira fácil e conveniente de se deslocar para outro local. No entanto, com as taxas e preços em constante mudança, muitas pessoas estão procurando maneiras de economizar no Uber.

Afinal, convenhamos que nem sempre as tarifas cobradas pelo aplicativo são acessíveis e cabíveis no bolso.

Por isso, leia até o final e saiba algumas maneiras de economizar no Uber.

6 formas de se economizar no Uber que a maioria dos usuários não sabem

1. Use cupons de desconto

A Uber constantemente oferece cupons de desconto para novos usuários. Contudo também é possível encontrar códigos promocionais em sites de cupons e descontos. Então, antes de solicitar uma viagem, procure saber se há algum cupom disponível.

2. Compare preços

Não se esqueça de comparar os preços com outras empresas de transporte, como o indrive e a 99pop. Algumas vezes essas plataformas consegue oferecer promoções que podem ser mais econômicas que o Uber.

3. Compartilhe suas viagens

A Uber também permite que os passageiros divida as viagens com outros usuários que estejam indo na mesma direção. Essa opção pode ajudar quem busca economizar dinheiro e reduzir o custo da viagem.

4. Use o UberPOOL

Outra opção também econômica é o UberPOOL. Por meio dessa plataforma, é possível compartilhar a viagem com outros passageiros que estão indo em outra direção. Então, fica a dica!

5. Fique atento às tarifas dinâmicas

Durante a alta demanda, as tarifas do Uber podem aumentar. Então, certifique-se de verificar o preço antes de solicitar uma corrida e evite viajar em horários de pico.

6. Seja estratégico

Por fim, sempre busque verificar a hora do dia em que os preços estão mais baixos e planeje suas viagens nesses horários.

Além disso, tente evitar rotas mais longas ou mais congestionadas, que podem alterar o preço final da corrida.

