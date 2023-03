Gêmeas se apaixonam pelo mesmo homem e fazem propósito audacioso

Moradoras de Perth, na Austrália, as gêmeas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, se apaixonaram pelo mesmo homem e agora estão com propósito audacioso.

Juntas há mais de 10 anos com o eletricista Ben Byrne, de 37, elas pretendem engravidar ao mesmo tempo.

O caso chocou a internet e vem chamando a atenção pela total ausência de ciúmes que o trisal sente um pelo outro.

Anna e Lucy foram eleitas as “gêmeas mais idênticas do mundo” em uma competição de reconhecimento facial realizada no Japão.

A rotina das irmãs foi compartilhada no programa “Extreme Sisters”, do canal TLC. A atração exibe alguns “relacionamentos obsessivos e inseparáveis entre irmãos”.