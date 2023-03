Soldado da guarda presidencial se torna réu na Justiça após roubar corotes em Alexânia

O soldado da Guarda Presidencial, Jacó Alessandro Batista Caetano, de 25 anos, se tornou réu na Justiça de Goiás após ter roubado três corotes e um energético de um mercado de Alexânia.

O crime teria ocorrido no dia 02 de fevereiro deste ano, no entanto, foi divulgado somente durante esta semana. Na época, o jovem teria pegado os itens na geladeira do estabelecimento e posteriormente, ameaçado a atendente com uma faca enquanto passava os produtos no caixa.

Ele chegou a tentar fugir do local, todavia, foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM).

Um dia após o crime, o Ministério Público ofereceu uma denúncia por roubo majorado e o caso foi entregue nas mãos do juiz Fernando Chacha.

O magistrado relatou que o suspeito já é um antigo conhecido da polícia, já tendo até mesmo cometido o mesmo delito naquele estabelecimento, chegando ao ponto de se tornar objeto de intimidação para os outros clientes.

Além disso, há apenas dois meses atrás, Jacó havia sido preso por ter agredido violentamente uma mulher no meio da rua, em Alexânia, a deixando bastante machucada.

Após a prisão por violência doméstica, o soldado conseguiu liberdade durante audiência de custódia, no entanto, foi acordado que ele deveria se manter longe de bares, festas, boates, prostíbulos e afins, como medida cautelar, além de também ter que cumprir horários específicos.

Diante do novo crime, o Comando Militar do Planalto confirmou os fatos ao Metrópoles e afirmou que “o Código Penal estabelece pena de 4 a 10 anos de prisão no caso do artigo 157. Sendo que a punição ao soldado Jacó Caetano pode ser aumentada em um terço pelo uso de arma branca”.

Agora o saldado se encontra detido em um presídio militar de Brasília.