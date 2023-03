Suspeitas de espancar filhos pequenos são presas em Anápolis após uma das crianças dar entrada na UPA

Após uma criança, de apenas dois anos, dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis com sinais de violência, a mãe, de 25, e a companheira, de 39, foram presas nesta sexta-feira (03) por lesão corporal gravíssima e maus-tratos.

Segundo o G1, o garotinho havia sido levado por uma conhecida que teria estranhado os hematomas presentes nas partes íntimas pequeno.

Diante da situação, a Polícia Militar (PM) começou a apurar o caso e quando a genitora chegou para visitar os filhos, tentou fugir do agentes.

Mesmo tentando escapar, a mulher foi detida e posteriormente, a companheira também foi localizada e presa.

No momento da prisão, a namorada da mãe estava com a irmã, de 05 anos, do garotinho. A menina apresentava fraturas no cotovelo e na cabeça.

O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças contaram que apanhavam todos os dias, até quando pediam comida.

Além disso, os dois irmãos revelaram que ficavam de castigo, sem roupa e sem ter o que comer.

As mulheres foram presas pela PM e devem passar pela audiência de custódia na próxima semana. Enquanto isso, as duas crianças estão sob os cuidados de um tio.

Após descobrir sobre as agressões, o pai solicitou a guarda dos filhos.