Andressa Urach não gostou muito de ter alguns assuntos pessoais questionados durante uma entrevista e discutiu com a apresentadora Suyane Pessoa. A situação aconteceu durante uma participação da influencer no programa Vibes E Tal, da rádio Boa FM, de Teresina.

A apresentadora perguntou se o filho caçula de Urach, León, que está sob a guarda provisória do pai, Thiago Lopes, fazia falta para a ex-Miss Bumbum. “Olha, você quer que eu perca a paciência, né? Isso daqui é o juiz quem decide, então não posso falar. Você precisa estudar um pouco mais para entrevistar as pessoas. Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. A sua sorte é que eu não estou perto de você”, disparou Andressa, em resposta.

A radialista, no entanto, insistiu no assunto e levou uma outra resposta atravessada de Urach: “Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida”.

Recentemente, Urach usou seu canal no YouTube para falar que havia perdido a guarda temporária do filho caçula. “Acabei de saber pelo meu advogado que meu ex-marido conseguiu a guarda temporária do León. Acabei de descobrir que convivia com Judas. Até meu livro usou contra mim no processo. Foi maquiavélico, traiçoeiro, traidor”, desabafou, na ocasião.