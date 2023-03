Goiânia e Aparecida iniciam aplicação da vacina bivalente da Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos

Goiânia e Aparecida ampliaram a vacinação da Pfizer Bivalente contra Covid-19 para pessoas acima de 60 anos. Com isso, a partir desta segunda-feira (06), este público poderá se imunizar em um dos diversos pontos distribuídos pela cidade.

Ao todo, a capital contará com 76 postos que estarão aplicando a vacina, por outro lado, os goianos que moram na região Metropolitana contarão com 36.

Para receber o imunizante é necessário ter tomado pelo menos duas doses de vacinas contra Covid-19 há quatro meses, não importando a marca aplicada anteriormente.

Imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas acima de 12 anos também podem se vacinar nesta etapa da campanha.

O planejamento foi feito de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, que preveem a aplicação inicial do imunizante em grupos prioritários. Isso porque eles são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença.

No momento da vacinação, os imunossuprimidos devem apresentar laudo médico, já os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Todos que se enquadram nesses grupos podem procurar um dos postos disponíveis com documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS.

Essa já é a segunda fase do plano da vacinação, que se iniciou com pessoas acima de 70 anos. Uma nova expansão está prevista para o dia 20 de março, quando serão imunizadas as gestantes e puérperas, sendo seguidas pelos trabalhadores da saúde.

Goiânia

Em Goiânia, a meta é vacinar 90% das pessoas aptas, sendo que a população estimada de pessoas entre 60 e 90 anos é de 83.372.

Até o momento, a capital já aplicou 12.214 doses da Bivalente desde o início da vacinação.

Os goianienses podem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) Cidade Jardim, no Setor Cidade Jardim, a partir das 8h, assim como a Praça Abel Coimbra.

Ademais, a Prefeitura também disponibilizou outras 73 salas de vacinação.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, as UBS funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta. Já a Central de Imunização funciona até às 18h durante a semana e aos sábados, das 8h às 13h. Ao todo, são 36 salas disponibilizadas.

Os pontos são: UBS Andrade Reis, UBS Colina Azul, UBS Jardim Riviera, UBS Independência Mansões, UBS Jardim Florença, UBS Tiradentes, UBS Veiga Jardim, UBS Papillon Park, UBS Mansões Paraíso, UBS Bairro Hilda, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Bairro Cardoso, UBS Delfiore, UBS Madre Germana, UBS Jardim dos Ipês, UBS Alto Paraíso, UBS Bandeirantes, UBS Caraíbas, UBS Garavelo Park, UBS Campos Elísios, UBS Bairro Independência, UBS Boa Esperança, UBS Anhambi, UBS Rosa dos Ventos, UBS Jardim Paraíso, UBS Jardim Olímpico, UBS Parque Trindade, UBS Santa Luzia, UBS Bela Vista, UBS Nova Olinda, UBS Retiro do Bosque, UBS Cândido de Queiroz, UBS Vila São Pedro, UBS Santo André, Central de Imunização e Maternidade Marlene Teixeira.

A prefeitura recebeu 5.376 doses da Bivalente e aplicou 2.343 até o momento.