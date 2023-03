Homem não aparece para trabalhar e é encontrado morto dentro de banheiro ensanguentado

Um homem, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento no Residencial Beija Flor, em Goiânia. O caso aconteceu na noite deste domingo (05).

O Portal 6 apurou que a vítima não teria comparecido para trabalhar e, por isso, uma amiga se dirigiu até a residência, por volta das 20h, a fim de encontrá-la.

Após não obter nenhuma resposta, ela – juntamente com a ajuda de um morador local – arrombou a porta e, ao adentrar no imóvel, encontrou o homem já morto e todo ensanguentado no chão do banheiro.

A Polícia Militar (PC) foi acionada e compareceu no lugar para averiguar a situação. Já no ambiente, as autoridades encontraram algumas pegadas de sangue que reforçaram a tese de um provável homicídio.

Uma das vizinhas afirmou que teria escutado barulhos de briga e pedidos de socorro, provavelmente por parte da vítima na última sexta-feira (03), mas decidiu não se envolver.

O caso será investigado pela Polícia Civil.