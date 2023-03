Klara Castanho chora em desabafo sobre abuso que sofreu

Na noite deste sábado (04) foi ao ar no programa Altas Horas, da Rede Globo, o primeiro forte depoimento oficial da atriz Klara Castanho, após a exposição forçada do abuso sexual que sofreu.

Em junho do ano passado, artista já havia comentado o caso de estupro seguido de uma gravidez indesejada, por meio de uma carta aberta nas redes sociais.

No entanto, o relato no Altas Horas foi a primeira vez que Klara Castanho falou a respeito do assunto na televisão.

“Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso”, afirmou.

Na época do caso, atriz foi ‘obrigada’ a expor o abuso sexual sofrido após uma série de especulações envolvendo o nome dela tomar as redes sociais.