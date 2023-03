Mulher viraliza na internet ao revelar motivo de ser expulsa da festa de casamento da amiga

O relato compartilhado por uma mulher, de 31 anos, no fórum online Reddit, viralizou após ela revelar o motivo de ter sido expulsa da festa de casamento da amiga.

De acordo com ela, que não quis se identificar, tudo começou após ela descobrir que teria que pagar pela própria refeição, mesmo tendo perguntado a noiva se precisava pagar por algo e receber uma resposta negativa.

“Tudo estava indo bem até a recepção do casamento. Fiquei chocada quando eu recebi um menu de casamento com preços em cada prato. Eram valores extremamente altos, mesmo para as opções vegetarianas”, contou.

Sem dinheiro para consumir os pratos oferecidos pelo restaurante, ela se dirigiu a um Mc Donald’s que estava localizado há cerca de 5 minutos do local da festa.

“Eu tinha duas opções: não comer (não tinha dinheiro o bastante para esse tipo de jantar e depois para pagar o táxi de volta para casa) ou tentar fazer algum arranjo. Então me lembrei de ver um McDonald’s a uns 5 minutos de distância do hotel onde acontecia o casamento”, prossegue.

A moça foi acusada até de estragar a comemoração. Apesar de pedir permissão para a noiva, ela não gostou, pois precisou “ouvir reclamações de convidados que preferiam fast food a um jantar”.

Ao lerem o relato, internautas saíram em defesa da mulher, dizendo que ela agiu corretamente diante da situação.

“Você não agiu errado! Eu nunca vi um casamento em que os convidados precisassem pagar pelo próprio jantar”, disse um.

“Você não estava errada, mas acho que você lidou com isso da forma errada. Você não deveria ter perguntado para a noiva se estava tudo bem em sair para ir ao McDonald’s. Você deveria ter ido, voltado e ficado tranquila como se nada tivesse acontecido”, comentou outra.