Prova para concurso da Secretaria de Meio Ambiente acontece neste domingo (05)

A prova do concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que visa preencher 63 vagas para analista ambiental, será aplicada na tarde deste domingo (05), em Goiânia. Os portões vão abrir às 12h e fecharão às 13h.

Com salário inicial de R$ 5.576,26 e carga horária de 40 horas semanais, parte dos cargos disponíveis são para ampla concorrência, sendo reservado 5% para pessoas com deficiência (PCD). De acordo com a Semad, o concurso teve 4.708 inscrições.

Dentre as formações exigidas para a vaga de analista ambiental estão as áreas de direito, geografia e agronomia.

No site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), realizador do concurso, é possível acessar o Cartão de Convocação para as Provas, que contêm informações como o local de realização, a sala e o horário.

Os candidatos devem portar documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, assim como o Cartão de Convocação já impresso.

Além disso, o Governo de Goiás ressalta que é recomendado que os participantes não levem celulares ou aparelhos eletrônicos para o local onde a prova será aplicada.

O edital da Semad também oferece mais de 35 vagas para o cargo de técnico ambiental, sendo que as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de março, em Goiânia. O salário é de R$ 4.020,09, com jornada de 40 horas semanais.

As vagas para analista ambiental foram divididas da seguinte maneira: Agronomia (3), Biologia ou Ecologia (12), Ciências sociais ou Sociologia (2), Direito (5), Engenharia ambiental ou sanitária (5), Engenharia civil (5), Engenharia florestal (7), Engenharia química (2), Engenharia de minas (2), Eeografia (6), Eeologia (4), Geoprocessamento e cartografia (8), Eestão ambiental (1) e Medicina veterinária (1).