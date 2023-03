Briga entre torcedores assusta moradores de condomínio de Goiânia

Moradores de um condomínio, no Setor Negrão de Lima, região Central de Goiânia, foram surpreendidos na tarde deste domingo (05), por conta de uma briga envolvendo torcedores do Goiás e do Atlético Goianiense.

Segundo apuração do Portal 6, a situação começou em uma festa no salão do condomínio, na qual uma moradora reuniu amigos e parentes para comemorar a vitória do Atlético – que venceu o Iporá por 7×1 e avançou na competição.

Ao perceberem a situação, integrantes da torcida Força Jovem do Goiás Esporte Clube, que passavam por ali, resolveram invadir o local para entrar em vias de fato com os moradores, iniciando assim a confusão.

Mas antes mesmo de adentrarem no residencial, depredaram o carro de um dos torcedores rivais que estava na rua, com pedradas, pedaços de pau e chutes. O veículo Hyundai HB20, de cor branca, de um dos participantes da festa ficou vandalizado e teve seu vidro traseiro quebrado.

Assim, eles invadiram o condomínio, carregando paus e pedras, e partiram para cima dos convidados da moradora. Após a briga generalizada, os suspeitos fugiram e ainda têm paradeiro desconhecido.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local da ocorrência, constatando os danos no veículo e os indícios da briga. Não há registros de feridos.