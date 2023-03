Chuvas, temporais e calorão devem voltar com tudo em Goiás nesta terça-feira (07)

O temporal desta terça-feira (07) será marcado por uma mistura de chuvas e ‘calorão’ em Goiás. Isso é o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o aumento no transporte de umidade juntamente com o calor irá favorecer a formação de áreas de instabilidade no território, gerando pancadas de chuvas “típicas de verão”, acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

Há também a possibilidade potencial de chuvas locais, com intensidade moderada a forte em algumas localidades do estado.

As regiões mais afetadas devem ser Oeste, Norte, e Sudoeste com um volume de água de 30 mm e máximas de até 35ºC. No Leste, a expectativa é de 25 mm, com máxima de 33ºC e, no Centro e no Sul, 20 mm com temperaturas de até 33ºC e 32ºC, respectivamente.

Dentre os municípios, a cidade de Mineiros pode ser a mais atingida recebendo um pé d’água de até 15 mm, acompanhada de variação de nebulosidade e sol com pancadas de chuvas isoladas.

Logo em seguida aparece Jataí com 10 mm e os termômetros devem atingir até 31ºC. Em Rio Verde, Três Ranchos, Cristalina e Goianésia, a expectativa é de 9 mm, com máximas que podem variar de 29ºC até 32ºC.

Goiânia, Anápolis, Catalão, Porangatu, Ipameri e Formosa devem receber 8 mm, cada. Já em Ouvidor, Goiandira, Cumari, Santa Helena e Rubiataba, a previsão é de 7 mm – cenário similar ao de Itumbiara, com 6 mm.