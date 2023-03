Conheça o guia turístico goiano que viralizou após presenciar rara Aurora Boreal vermelha

Ítalo Garcia Alves, de 34 anos, começou o domingo (05) se despedindo da esposa e saindo para iniciar mais uma viagem. Conhecido como “Roceiro Viajante” (@roceiroviajante), o goiano conhece 65 países e viralizou após fotografar uma Aurora Boreal vermelha.

No dia 27 de fevereiro, enquanto estava na Dinamarca, onde mora com a esposa e os dois filhos, Zorro, de 06 anos, e Zara, que irá completar 03 anos, o guia turístico teve a sorte de presenciar de perto o impressionante fenômeno raro nos céus.

Ao Portal 6, o goiano revelou que não conseguia acreditar no que estava vendo, chegando até mesmo a acreditar que poderia ter algo no óculos que estivesse causando aquela coloração avermelhada.

“Foi a primeira vez na minha vida. Eu fiquei louco quando vi aquilo. Quando vi o vermelho, até limpei os óculos”, relembrou.

Apesar de trabalhar com viagens para ver a Aurora Boreal, o guia turístico afirma que não deixa de se encantar com o fenômeno.

“Lembro da primeira vez que vi como se fosse hoje. Dia 25 de outubro de 2019, na Islândia”, destacou.

Origens

Ítalo nasceu em Inhumas, no interior de Goiás, e quando criança não sonhava com o rumo que a vida tomaria. Segundo ele, naquela época “nem sabia que existia esse tanto de país”.

O goiano saiu do Brasil com destino à Portugal para tentar a carreira de jogador de futebol, mas não obteve sucesso. Então, após passar por diversas funções e tendo cada vez mais contato com turistas, passou a oferecer tours curtos por preços baixos.

“Aprender inglês e alemão, além do português, foi o que abriu as portas”, afirmou.

Inclusive, sabendo da importância de se conhecer também outros idiomas, ele relata o desejo de fornecer cursos e criar um abrigo para dar uma oportunidade para quem precisa.

“Eu queria criar um abrigo e fornecer curso de idiomas, que foi o que mudou minha vida. Se não fosse por isso, eu seria mais um na multidão”, ressaltou.

Atualmente, ele atua profissionalmente como guia turístico e acumula 31,7 mil seguidores no Instagram, fazendo sucesso com as postagens das viagens que realiza ao redor do mundo.

Dentre todos os locais por onde já passou, destaca que a viagem que mais marcou a trajetória dele foi para o Sudão, pois foi quando se deparou com tristes cenas de pessoas vivendo na extrema pobreza.

Agora, o “Roceiro Viajante” diz que está contando os dias para tirar férias no Brasil, em dezembro.

“Quero comer pequi e pamonha com minha família”, compartilhou.

Quando questionado sobre o que planeja ver futuramente, ele afirma, “já vi muita coisa, só quero viver e aproveitar. Já zerei a vida”.