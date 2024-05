Bombeiros de Goiás realizam primeiros resgates de vítimas no RS

Fortes chuvas atingem o estado desde a semana passada, já tendo afetado mais de 780,7 mil pessoas

Isabella Valverde - 05 de maio de 2024

Bombeiros goianos já resgataram três pessoas e três cachorros. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Na tarde deste domingo (05), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) realizaram os primeiros resgates de vítimas da forte tempestade que assolou o Rio Grande do Sul.

Com o intuito de contribuir com as buscas, os goianos conseguiram salvar três pessoas e os três cachorros da família, no Rio do Sino, em São Leopoldo, onde estão atuando.

Os militares empenhados na Operação de Resgate e Salvamento chegaram em Porto Alegre por volta das 04h deste domingo, de onde saíram em direção à cidade em que estão prestando socorro.

As equipes haviam saído de Goiás ainda na sexta-feira (03), sendo formadas por 21 bombeiros e quatro cães de resgate. A iniciativa de apoio é liderada pelo comandante-geral do CBMGO, Coronel Washington Luiz Vaz Júnior.

Também foram deslocados para a região da tragédia especialistas em salvamento em áreas deslizadas e colapsadas, binômios com cães de resgate e mergulhadores de segurança pública.

As fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada, já tendo afetado mais de 780,7 mil pessoas. Conforme boletim da Defesa Civil divulgado no início da tarde deste domingo, 75 mortes foram registradas em decorrência do desastre.

O estado conta com ao menos 155 feridos, enquanto 103 pessoas seguem desaparecidas.