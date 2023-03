Corpo de jovem assassinada em Anápolis é enterrado sob forte comoção no Pará

O corpo de Altaise Sousa, assassinada pelo companheiro em Anápolis, foi enterrado neste domingo (05) em Bragança, Nordeste do Pará.

O corpo foi enviado ao estado após a família e amigos juntarem o dinheiro necessário para realizar o transporte. O enterro gerou diversas comoções nas redes sociais.

A jovem de 26 anos foi encontrada após o ex-namorado comentar durante uma conversa de bar que tinha assassinado a moça e a enterrado no quintal de casa.

Testemunhas então acionaram as autoridades, que localizaram o corpo no Jardim Santa Cecília.

À Polícia Civil (PC), o autor do crime confessou que cometeu o ato com o uso de uma faca no começo de fevereiro, após discutir com a vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o agressor.