6 mulheres que fizeram a diferença em Goiás em 2022

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta quarta-feira (08), e simboliza as diversas conquistas pelas quais inúmeras mulheres lutaram ao longo das décadas. Também representa uma oportunidade de relembrar nomes atuais que fazem a diferença.

Confira 6 mulheres que causaram impacto em Goiás.

Aava Santiago

A vereadora preside a Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Tecbologia e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, alpem de ser Ouvidora da mulher. Além disso, Santiago é uma das idealizadoras do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica na Assembleia de Deus Pedro Ludovico (ADPEL). Frequentadora da Assembleia de Deus, a vereadora assumiu uma posição contrária à sua igreja durantes as eleições presidenciais de 2022 e se manteve firme em suas crenças.

Angelita Pereira de Lima

A atual reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG) é pesquisadora de gênero e direitos humanos. Entre seus estudos mais recentes, destaca-se a pesquisa sobre “Perfil da Mulher Empreendedora Goiana: o Empreendedorismo por Mulheres e seus Desafios”. O documento é um levantamento completo de dados e análises do cenário dos negócios para a população feminina em Goiás.

Danielle Nava

A advogada é líder do núcleo de Anápolis do Grupo Mulheres do Brasil, além de fundadora da Associação Ártemis Anápolis de Direitos Humanos. Para ajudar crianças e adolescentes a identificar abuso sexual na infância, a advogada criou almofadas especiais que apontam as áreas do corpo que as pessoas não podem tocar.

Ludhmila Hajjar

A médica cardiologista e pesquisadora anapolina fez parte de uma seleta lista de pesquisadores mais influentes do mundo em 2022, organizada pela Universidade de Standford. Na pandemia da Covid-19, Hajjar esteve na linha de frente nos estudos sobre o tratamento e combate à doença. Em 14 de fevereiro deste ano, a médica recebeu o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU).

Pauline Arroyo

Idealizadora da Feira das Minas, maior feira de mulheres do Brasil, Pauline Arroyo busca criar oportunidades para empreendedoras em Goiás. Na luta pela equidade de gênero e redução de desigualidade, a Feira das Minas recebe cerca de 1000 visitantes a cada mês, o que movimenta aproximadamente R$ 65 mil por edição. Atualmente, Arroyo trabalha na construção da Associação Feira das Minas, que busca capacitar empreendedoras e promover a igualdade de gênero.

Vercilene Francisco Dias

A advogada da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) é a primeira quilombola Mestra em Direito do Brasil. Além disso, a adovada atua no Coletivo Jurídico Joãozinho do Mangal e na ONG Terra de Direitos.