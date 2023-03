Condenado a 30 anos homem que matou maquiadora a facadas em Anápolis

Acusado de matar a maquiadora Tayná Pinheiro, Israel Rodrigues Inácio foi condenado pelo júri popular a 30 anos de prisão. A sentença foi proferida nesta terça-feira (07).

O crime foi cometido no dia 06 de março de 2022, pelo ex-companheiro de Tayná, no apartamento onde ela morava, no Residencial Porto Rico, em Anápolis.

À época, o caso provocou comoção e revolta na cidade. Diversas foram as manifestações lamentado a morte da maquiadora, que era mãe de uma bebê de apenas 10 meses.

Segundo o promotor de Justiça do caso, Eliseu Belo, da 16ª Promotoria de Justiça de Anápolis, a sentença foi exemplar e serve de exemplo para outros magistrados.

“Eu considero que a sentença da juíza é exemplar e tem que ser amplamente divulgada até para que os demais magistrados possam julgar da mesma forma em casos assim para a gente reprimir com veemência esse tipo de crime”, destacou.

O ex-companheiro da vítima foi condenado por motivo fútil – por ciúmes -, uso de meio cruel – pelas facadas dadas nas costas de Tayná -, impossibilidade de defesa e feminicídio.

Inicialmente, Israel cumprirá a pena em regime fechado. Magistrada que conduziu o julgamento, Nathália Bueno Arantes da Costa definiu que ele não poderá recorrer em liberdade.