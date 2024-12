Motorista morre após carro capotar diversas vezes em Goiás

Corpo de Bombeiros chegou a se dirigir ao endereço, mas vítima já estava em óbito

Thiago Alonso - 08 de dezembro de 2024

Veículo ficou completamente danificado com o capotamento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, morreu após sofrer um gravíssimo acidente de trânsito, na noite deste sábado (07), na GO-132, trecho próximo à zona rural de Minaçu, no Noroeste goiano.

Na ocasião, o motorista trafegava pela rodovia no sentido Colinas do Sul-Minaçu, momento em que perdeu o controle do veículo, vindo a capotar diversas vezes.

Diante do acidente, a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada, a fim de averiguar a situação. Contudo, ao chegar ao endereço, militares se depararam com a vítima presa às ferragens, sendo necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros.

Chegando lá, a corporação precisou realizar manobras para fazer a retirada do corpo, que já se encontrava em óbito, uma vez que o carro estava bastante danificado devido ao acidente.

Após algum tempo, as equipes conseguiram retirar o homem, ficando sob disposição da Polícia Científica, que realizou a perícia ainda no local.

Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), a fim de realizar os devidos trâmites.