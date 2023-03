População está colocando a mão na massa para tapar buracos em Anápolis

Enquanto janeiro contava com 524 buracos que foram abertos pela Saneago em Anápolis, em março o número reduziu para menos de 200 – podendo ser menor, já que o sistema da companhia está desatualizado.

No entanto, a situação ainda é preocupante, já que podem existir buracos catalogados há meses sem a prestação de serviço. Assim, por conta do descaso, a própria população está colocando a mão na massa, utilizando cimento, para preencher alguns pontos.

Esse cenário foi informado ao Portal 6, pelo presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres.

O gestor da autarquia ainda ressalta que por mais que os números tenham caído consideravelmente, ainda é preciso analisar a questão, já que existe a possibilidade de alguns buracos estarem abertos há bastante tempo.

“Nosso papel é conferir, monitorar, avaliar, propor mudanças e melhorias, regular, e neste sentido estamos nesta semana fazendo uma vistoria in loco para verificar se realmente há buracos existentes desde 2021”, afirmou.

Diante de um cronograma incerto, a autarquia está fazendo um levantamento para checar a quantidade exata de buracos pela cidade, assim como o tempo de cada um, já que a demora é passível de multa.

“Estamos buscando por amostragem verificar o real montante dos buracos ainda existentes em Anápolis até porque, segundo a Resolução Normativa n.º 001, após 10 (dez) dias úteis, haverá multa correspondente e a Saneago terá que se adequar”, pontuou.

Em nota, a Saneago, informa que está buscando ampliar as frentes de serviço para zerar os passivos de reparos de asfalto em Anápolis. Além disso, a nota reforça que a ‘companhia não tem mais a parceria com a Prefeitura para execução da recomposição asfáltica quando se trata de manutenções nas redes de água e esgoto’.

Leia nota da Saneago na íntegra:

A Saneago está empreendendo uma força-tarefa para zerar o passivo de reparos no asfalto de Anápolis, por meio de aditivos no contrato. O objetivo é ampliar as frentes de serviço que atuam diariamente em toda a cidade.

A Companhia não tem mais a parceria com a Prefeitura para execução da recomposição asfáltica quando se trata de manutenções nas redes de água e esgoto. Desde 2022, a Saneago assumiu o serviço de recuperação das vias em qualquer cenário: manutenção ou obra de implantação.

Para concluir esses serviços em tempo hábil, a Companhia conta com o apoio da população, que pode informar por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, pelo número 0800 645 0115.

É importante pontuar que o período chuvoso, naturalmente, prejudica os cronogramas de recapeamento, pois não é possível aplicar o asfalto quando o solo está molhado ou úmido.