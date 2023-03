Sob protestos de vereadores, venda de áreas públicas entra em pauta e é aprovada na Câmara de Anápolis

A sessão ordinária desta terça-feira (07) foi agitada na Câmara Municipal de Anápolis por conta da inclusão na pauta do Projeto de Lei do prefeito Roberto Naves que pedia autorização do Legislativo para venda de áreas públicas, como a Rodoviária e Kartódromo.

Incluído na pauta pelo presidente da Casa de Leis, Domingos Paula (PV), em consulta ao plenário, o texto foi aprovado de forma expressa. A forma como tudo se deu, no entanto, rendeu protestos de vereadores da oposição e também da base — como Jean Carlos (UB).

Um dos primeiros a se mostrar contrário à aprovação foi o vereador Suender (PRTB), que pediu desculpas à população “por estar fazendo parte de uma data histórica e negativa para a cidade de Anápolis”.

Hélio Araújo (PL) alegou se sentir triste com o que estava acontecendo e disse não ter mais coragem de pedir votos aos anapolino após essa votação.

“Áreas gigantes que poderiam ser destinadas à construção de hospitais e creches, estão sendo destinadas à venda. Somos vereadores e o mandato acaba. Quando vejo uma situação dessa, será que vale a pena ser vereador nessa cidade? A troco de quê? Quando vejo vereador votando a favor de um projeto desse, pergunto: vocês terão coragem de pedir voto de novo? Porque eu não tenho”, afirmou.

Durante toda a discussão, Domingos Paula repetiu diversas vezes que as terras pertencem ao Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (ISSA) e que a venda das mesmas ajudarão a diminuir o déficit do órgão e garantir o pagamento de aposentados.

“Ninguém quer ver mais o ISSA equilibrado do que eu, mas não estamos falando de vender um reles patrimônio, são patrimônios históricos e valiosos. Não se trata de votar sim ou não. Não tive sequer a possibilidade de apresentar a ementa. É muito sério! A venda de área tem que ser melhor avaliada porque aí sim votaríamos com tranquilidade”, protestou Jean Carlos.