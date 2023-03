No zodíaco, existem três signos que vão se curar dos traumas do passado e se recuperarem bem para de jogar em um novo relacionamento e amar muito novamente.

Essas casas já sofreram com vários traumas, mentiras, traições e decepções, mas agora tudo poderá ser diferente e ficarão impressionados com esse novo capítulo.

É bom estar com o coração aberto para receber tudo que os astros têm reservado para vocês. Não se escondam por receio do passado frustrado e se permitam viver o novo.

Diante disso, confira agora quais as casas astrológicas que sairão do fundo do poço e se apaixonarão demais nos próximos dias, antes de se darem conta. Veja!

3 signos que vão se curar dos traumas do passado e amar novamente:

1. Leão

O leonino atualmente solteiro foi muito magoado nos últimos relacionamentos, traídos e enganados. Isso deixou o nativo completamente fechado para o amor e focado no crescimento pessoal.

No entanto, nestes dias há alguém tentando entrar nesse coração enrijecido. Desfaça essa armadura e se permita ser feliz novamente. Poderá ser um amor muito recíproco e quente.

Um adendo é que essa novidade poderá ser regida pelo elemento terra, vocês poderão encontrar um equilíbrio entre o fogo das emoções e a razão.

2. Virgem

Os virginianos também se frustraram com alguns amores, por esperarem perfeição demais, isenção de erros e demonstrações sólidas… mas essas pessoas não estavam aptas a suprir as demandas.

Agora, mais maduros, menos críticos, esses nativos devem entrar num relacionamento de coração aberto, sendo empáticos e compreensivos. Em contrapartida, poderão receber uma onda de amor enorme.

Pode ser simplesmente a melhor fase de suas vidas. Tenham calma e destranquem as portas dos corações.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos se machucaram muito nos últimos meses, por esperaram demais também. A falta de reciprocidade foi gatilho um para muitas brigas.

No entanto, agora poderá ser bem diferente e melhor. Seja maleável, como a água que te rege. Tenha calma e respire fundo antes de tomar alguma decisão crucial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!