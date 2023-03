No zodíaco, existem alguns signos que vão acabar perdendo alguém que ama muito porque são cabeças duras e se recusam a mudar algumas atitudes ruins.

Essas casas astrológicas já foram cobradas e orientadas a melhorarem o jeito que lidam com as coisas, principalmente a grosseria e histerismo, porém não tiveram nenhuma mudança até o momento.

Agora, essa pessoa próxima está com a paciência bem curta, disposta a dizer um “tchau” definitivo para esses signos. Pode ser a última chance de mudar essa história. Não dá mais para desperdiçar as oportunidades.

Confira então quais os 3 signos que vão acabar perdendo alguém que ama muito porque se recusa a mudar:

1. Áries

Os arianos são muito estressados e costumam lidar com muita impulsividade diante das situações complicadas do dia a dia. Agem com histeria, sem planejamentos e isso está deixando as pessoas próximas muito irritadas.

A paciência e a leveza nas ações são fundamentais, inclusive para permitir que a relação seja mais estável e menos problemática.

Além do mais, as discussões incessantes tornam qualquer romance insustentável, desgastante e ruim. Pense nisso e saiba controlar melhor as próprias emoções.

2. Virgem

Os virginianos têm sido orientados sobre o jeito crítico, hostil e incisivo deles. Algumas recomendações foram deixadas para que começassem a serem mais tranquilos.

No entanto, até o momento, nada foi modificado pelos nativos e isso pode ser um fator decisivo para que essa pessoa decida abandonar essa história e seguir outros caminhos.

Deixe de tanto orgulho e aprenda a reconhecer as próprias falhas. Isso com certeza só irá agregar e impedir, talvez, que esse alguém te deixe.

3. Capricórnio

Por fim, o jeito indiferente e apático do capricorniano também tem sido um grande problema para quem o ama. O nativo simplesmente deixou de demonstrar qualquer sentimento bom e afetuoso pelas pessoas.

Logo, isso afetou bastante as relações íntimas que os nativos possuem. É melhor observar com carinho se toda essa frieza vale mesmo a pena e correr atrás do prejuízo, antes que seja tarde.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!