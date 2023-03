Casinha em Pirenópolis é o sonho de casais que desejam descanso e muito romance

Encontrar um lugar bacana para aproveitar Pirenópolis é sempre um desafio. Porém, a Casinha Harmonia tem um charme especial que conquista os casais que resolvem passar lá momentos mágicos.

Localizada a 1km do Centro Histórico, ela integra a vizinhança com cachoeiras, bons restaurantes, museus, igrejas e mercados.

Trilhas sensacionais e quedas d’água, como as presentes na Usina Velha e Bonsucesso, também são de fácil acesso a partir da hospedagem.

A casa em si oferece aos hóspedes todo o conforto e comodidade que vão precisar em cinco ambientes: quarto com cama queen e lençóis já inclusos, cozinha completa, sala com Smart TV e os principais streamings, banheiro com lavabo e a sensacional varanda.

Este último espaço conta com banheira dupla, privativa, com hidromassagem, cromoterapia e aquecimento, projetada com todo conforto e aconchego, possibilitando usufruir do sol nascente da manhã. Já de noite, é possível curtir um bom vinho sob as estrelas.

Além disso, a Casinha Harmonia fica localizada dentro de um condomínio, garantindo maior segurança e comodidade aos hóspedes, oferecendo garagem para até três veículos. Também é possível usufruir da piscina do local e reservar a área da churrasqueira.

Em resumo, o ambiente proporciona uma segura escolha para os casais usufruírem de uma estadia maravilhosa e bastante romântica. As reservas podem ser feitas através do AirBnB ou do Instagram do local, @casinha_piri.