Influencer revela quanto custa morar em condomínio de famosos em Goiânia

Aldeia do Vale é sinônimo de uma vida de luxo em Goiânia. Com belos jardins, privacidade, paz e, claro, mansões surpreendentes, o condomínio foi escolhido por nomes como Leonardo, Zé Felipe e Virgínia, Amado Batista, Maiara e Maraísa e Eri Johnson para morar.

Considerando o alto padrão de vida e o sucesso das pessoas que moram por lá, entende-se que as propriedades não cabem no bolso de qualquer um. Então, para sanar a curiosidade de quanto custa o aluguel no Aldeia do Vale, o influencer e corretor de imóveis, Ricardo Martins, revelou o valor que paga para morar no condomínio.

No vídeo, que já acumulou 51,9 mil visualizações em apenas um dia, Martins conta que paga um aluguel de R$ 13 mil, sendo que o condomínio é R$ 1.800. O corretor também afirma que paga parcelas decrescentes de financiamento com valor em torno de R$ 29 mil.

“Meu aluguel está barato”, explica. Segundo o influencer, é raro encontrar uma casa “resumidinha” como a dele, já que o valor médio do aluguel é de R$ 20 mil. “Mas já vi aluguel de 30, 40, até 50 mil reais”.

Aldeia do Vale

Fundado em 1997, o condomínio já possui quase três décadas de tradição e hoje se posiciona como um dos locais mais luxuosos do país. Além das mansões, o projeto possui uma proposta inovadora de manter boa parte da vegetação local, o que garante o contato com a natureza sem abrir mão do conforto de casa, assim como privacidade.

O empreendimento conta com mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área verde permanente, 19 nascentes próprias, diversas quadras esportivas, comércios e ainda uma hípica. Vale destacar que o Aldeia do Vale recebe visitas de animais silvestres, como as emas que marcam o local.