Durante ‘período sabático’ nos EUA, Bolsonaro é visto passeando com camisa do Goiás

Curtindo um período sabático nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado circulando em um supermercado em Orlando. No entanto, um detalhe na imagem, registrada na terça-feira (07), conseguiu chamar a atenção dos internautas, especialmente os goianos.

Embora seja um torcedor declarado do Palmeiras, o ex-chefe do executivo aparece vestido com uma camiseta do Goiás Esporte Clube.

A vestimenta surpreendeu os usuários da web que não economizaram nas brincadeiras. Nos comentários, alguns internautas até ousaram dizer que Bolsonaro havia acertado no look ao colocar a blusa.

“Vamos combinar, o véio tem estilo”, disse um internauta.

Mas não foi somente a camiseta utilizada pelo ex-presidente que foi comentada nas redes. Na imagem, Jair também aparece com o celular aberto em uma conversa no WhatsApp em que a foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fica em evidência.

“Não posso repreender ele por isso pq tbm sou fã”, brincou um.

“Amor não correspondido dá nisso”, afirmou outra.

Leia alguns tweets:

vamo combinar, o véio tem estilo. — OPrimoDev (@lucianodiisouza) March 8, 2023

Odeio esse cara com a camisa do @goiasoficial — Paulo Sérgio (@p4ulos3rgio) March 8, 2023

Parei mirei no Xandão e acertei no Goiás Esporte Clube 🤡 — *Why?!* (@robertomaranha3) March 9, 2023

E tá usando uma camisa do Goias — José Bakir de Amorim🚩🚩🚩 (@josebakir) March 9, 2023