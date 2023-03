Prefeitura de Goiânia toma séria decisão após encontrar milhares de camisinhas no Bosque dos Buritis

O acesso a trilhas na área de Preservação Permanente (APP) no Bosque dos Buritis, em Goiânia, só poderá ser feito, a partir de agora, mediante a presença de um guia local.

A medida faz parte de uma operação para limpeza de resíduos, iniciada na quarta-feira (08), pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) em parceria com Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

De acordo com a Amma, durante a força-tarefa, foram retirados mais de 300 quilos de lixo deixados na área de mata do bosque, além de 3 mil unidades de preservativos.

Por esse motivo, a agência decidiu realizar a alteração a fim de garantir a limpeza do ambiente. Com isso, os interessados em fazer trilhas no espaço APP devem fazer um agendamento, por meio do telefone (62) 32244602, para solicitar um guia. O acesso será permitido das 08h às 16h.

As demais áreas do local, como o ambiente de convivência, seguirão normalmente, com livre acesso das 07h até às 22h.

Em caso de descumprimento da norma, os infratores poderão receber multas, aplicadas pela fiscalização ambiental da Amma, de até R$ 5 mil.

De acordo com a bióloga da Amma, Wanessa de Castro, o acesso junto ao acompanhamento dos guias irá impedir algumas atitudes prejudiciais para com a vegetação.

“O solo é pisoteado, animais que aqui vivem ingerem os resíduos descartados na mata e podem morrer intoxicados. Há, também, riscos de incêndios causados por bitucas de cigarros e inúmeros outros fatores que podem colocar o bosque em risco. A ação é importante para preservação da fauna e flora”, explica.

A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) também estarão realizando o policiamento na área para impedir crimes como assalto, importunação sexual na mata e tráfico de drogas.