Escondida entre paredes de pedra, lagoa misteriosa chama atenção em Goiás

Há um oásis no meio do cerrado goiano que poucas pessoas conhecem. Por lá, encontra-se uma lagoa com água azul, cercada por paredões de cristal, que, ao chegar perto, é possível retirar cristais do tamanho da palma da mão. Esse paraíso está localizado em Cristalina, no entorno do Distrito Federal.

A Lagoa dos Cristais, situada dentro do Adventure Park, fica em uma área adjacente ao município, a quase 300 km da capital goiana, e se formou ao longo de anos de garimpo da região. Após o abandono do garimpo, a atração passou a ter mais de 30 metros de profundidade em alguns pontos.

Com isso, o lençol freático foi alcançado, o que garante a coloração azul/esverdeada característica da água. A cor muda de acordo com a chuva, então, para ver a água azul, é necessário visitar o local entre maio e setembro, quando não há grandes temporais. Própria para banho, a água possui uma temperatura média de 26 a 27º C e uma visibilidade acima de 15m.

Aventura

O Adventure Park também oferece material para a andar de caiaque e stand up paddle. Além disso, há duas opções de trilha, uma curta e uma mais longa com acompanhamento de guia especializado em plantas do Cerrado. O chão ao redor da lagoa, por sua vez, é composto por pequenos cristais de diferentes cores, formatos e tamanhos.

Na região, o Chapéu do Sol é outro atrativo, formado há milhões de anos. A rocha de quartzito de 500 toneladas está equilibrada perfeitamente sobre uma base de aproximadamente um metro de diâmetro, para a incredulidade de muitos. As pinturas rupestres presentes na rocha, datadas de mais de 12 mil anos, também chamam atenção dos visitantes.

A visita deve ser reservada pelo site da Fluid Adventure, com a entrada simples no valor de R$ 70, incluso a trilha até o Chapéu do Sol, acesso à Lagoa Azul e ao Mirante.