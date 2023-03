Mc Kevin O Chris é uma das atrações da festa The Sun Party, em Goiânia

Os goianos que curtem aproveitar a ‘noitada’ ao som de músicas de funk, já podem comemora. Um dos principais nomes do ritmo musical, o Mc Kevin O Chris, desembarcará em Goiânia para um show.

A apresentação acontecerá no dia 1º de abril e fará parte da festa The Sun Party, que será realizada no Palácio Monte Líbano, na capital, a partir das 18h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos por meio do site Ingresso Sa. Os valores para primeiro lote variam de R$80 até R$ 160.

No repertório, estão previstos alguns dos principais sucessos do cantor, como “Ela É do tipo”, “Vamos pra Gaiola”, “Evoluiu” e “Resenha lá em casa”.

Além do funkeiro, o evento também contará com as apresentações dos DJs Bruno Be, Netto, Enjoy, Ponnce, Repl4y, Hadart, Music Mates, Hektor, Larissa Lahw e Neto Bueno.