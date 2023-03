Veja como são as mansões mais chiques que valem milhões e estão à venda em Anápolis

Já se imaginou vivendo em uma mansão digna de filmes de Hollywood? Saiba que esse sonho é completamente possível, e não precisa nem sair de Anápolis. A corretora Zenaide Dias mostra como nas indicações dos imóveis mais luxuosos da cidade.

O primeiro, localizado no Condomínio Residencial Grand Trianon, tem uma área com impressionantes 489 metros quadrados, sendo 285 destes de espaço construído.

A casa, totalmente automatizada com o sistema Alexa, é um prato cheio para os adeptos de novas tecnologias, contando com sistema de som integrado no ambiente social.

Com quatro suítes, sendo uma master com closet, é a opção ideal para construir um lar com a família. Equipada com uma cozinha gourmet com ilha e churrasqueira a carvão, os jantares e preparo de pratos nunca foi tão fácil.

O lote ainda reserva uma piscina com cascata e ofurô aquecido, além de dois lavabos, um externo e outro no ambiente social.

Para maior comodidade, a garagem consegue abrigar três veículos. A porta possui um sistema de segurança eletrônico, com fechadura digital.

O condomínio reserva aos moradores uma série de comodidades, como Ginásio Poliesportivo coberto com quadras de tênis, quadras descobertas Society, Tênis e Peteca, parque aquático, restaurante; salão de festas, academia entre diversos outros.

O imóvel é oferecido no valor de R$ 2.400.000,00, financiável pela instituição financeira da preferência do cliente.

A próxima mansão fica situada no Residencial Anaville, com 285 metros quadrados, de um total de 571. O local oferece um total de cinco suítes, sendo uma master com banheira de hidromassagem e closet.

A cozinha ilha é acoplada com varanda gourmet, garantindo todas as comodidades necessárias. A casa conta com aquecimento solar e irrigação automática, além de iluminação LED e janelas em esquadrias de alumínio com persianas automáticas.

A piscina aquecida com cascata e hidromassagem é a opção certeira para relaxar com a família, em um ambiente de paisagismo único.

O condomínio oferece sete quadras de tênis, sendo uma coberta, quatro campos, sendo um de grama sintética e três quadras de areia. Duas quadras poliesportivas (sendo uma coberta) e uma quadra de peteca.

O valor inicial é de R$ 2.700.000,00, também financiável na instituição da escolha do cliente.

Se interessou por alguma dessas mansões ou tem maiores dúvidas? O telefone para contato é o (62) 9 9223-4697.