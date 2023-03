O sexto sentido é uma capacidade do cérebro de cruzar informações dos dois hemisférios, o esquerdo, que é racional, e o direito, emocional.

Isto é, o sexto sentido é a intuição de uma pessoa, uma espécie de pressentimento que surge a partir da junção dos outros cincos sentidos – olfato, paladar, audição, visão e tato.

A questão disso tudo é que não são todas as pessoas que conseguem desenvolver esse “feeling” e sensações para sentir um arrepio na nuca quando algo não vai bem.

6 sinais de que você é intuitivo e possui um sexto sentido apurado que poucos têm:

1. Você é observadora

Uma boa intuição precisa de um bom observador!

É a partir desse ato de reparar os mínimos detalhes que fazem nosso cérebro desenvolver mais esse feeling para detectar ameaças e problemas, coisas boas e positivas.

2. Você possui uma conexão especial com os animais e com a natureza

Não há explicação para isso, mas a real é que as pessoas que possuem um sexto sentido aflorado conseguem desenvolver uma conexão tremenda com os animais e a natureza em si.

Isso quer dizer, que essa pessoa consegue transportar as nossas ancestralidades e se comunicar melhor com o interior.

3. Você possui um senso de empatia diferente

Qualquer um pode ter empatia e um senso altruísta, mas com os sensitivos isto é diferente.

Essas pessoas mais intuitivas conseguem sentir com clareza o sentimento do próximo e agir com mais empatia.

4. Você consegue ler as pessoas com facilidade

Por falar em empatia, ler as pessoas e sentir suas emoções é um dom que só os sensitivos possuem.

Isso quer dizer que essas pessoas conseguem ver o mundo a partir dos olhos dos outros.

5. Você tem déjà-vu com frequência

Ter déjà-vu com frequência não é nada normal, é apenas um sinal de que você é mais espiritualizado e possui um sexto sentido apurado.

Esses devaneios nada mais são do que uma conceção do passado com o presente, é uma forma de sentir e presumir situações.

6. Você sente quando algo está errado antes dos outros

Por fim, esse tópico é o ponto principal de uma pessoa que possui um bom sexto sentido, afinal, ela consegue detectar problemas antes de qualquer um.

Porque esse “feeling” grita em seu coração antes de qualquer coisa.

