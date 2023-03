Feira de Antiguidades também terá show de rock neste domingo (12), em Goiânia

A Feira de Antiguidades, neste domingo (12), em Goiânia, terá um suplemento a mais. A capital goiana será embalada por shows de rock, com apresentações de John Logan e da Banda Old Soul. O evento será na Praça Tamandaré, a partir das 8h, e é parte do Projeto Tenda Cultural.

Os interessados também terão a oportunidade de participar do Encontro de Motociclistas, na Avenida Paranaíba, além de outros eventos sociais ofertados pelo projeto.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), iniciada em 2022 e consolidada neste ano.

O secretário de Cultura, Zander Fábio, afirma que os grupos são contemplados por estímulos culturais, “são shows com bandas cadastradas no nosso sistema ou que se apresentam em contrapartida de Lei de Incentivo”

A expectativa é de um ambiente agradável e animado, na cidade que já foi conhecida apenas pelo sertanejo mas agora se destaca em diversos estilos musicais.