Lojistas de Goiânia se preparam para “Black Friday” do primeiro semestre

Os lojistas de Goiânia já iniciaram os preparativas para a Semana do Consumidor, evento que se propõe a ser uma espécie de “Black Friday” no primeiro semestre do ano.

Este movimento tem como referência o Dia do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, mas irá se estender entre segunda-feira (13) e sábado (18).

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), Cristiano Caixeta, acredita que a iniciativa é positiva para o setor, alavancando as vendas e gerando fluxo de caixa.

“O evento foi criado em respeito ao consumidor, viabilizando descontos reais e reforçando para que os vendedores atendam sempre com a maior qualidade”, afirmou.

Ainda conforme o presidente do Sindilojas, a expectativa é de um aumento nas vendas de 3 a 5% em relação ao ano anterior.

Cristiano também destacou que, embora esteja se tornando popular, ainda há um trabalho a ser feito para tornar a Semana do Consumidor tão popular quanto a Black Friday.

“O movimento já vem acontecendo há algum tempo, mas houve um momento de ruptura, com a pandemia de covid-19. No entanto, a expectativa é de que, ano a ano, a popularidade aumente mais ainda”.

Por fim, o dirigente apontou algumas ações que os consumidores podem tomar para que não sejam vítimas de golpes ou falsas promoções.

“O consumidor tem todo o direito de pedir para fazer uma análise de todos os produtos, para ver se o comerciante está fazendo o desconto de forma correta”.

“Assim, se tiver dúvida do desconto, que peça documentos de vendas anteriores para confirmar e cobrar do comércio os melhores preços”.