Moradores de mais cinco municípios goianos podem se inscrever para casas populares a custo zero

As inscrições para o programa “Pra Ter Onde Morar” estão abertas em mais cinco cidades de Goiás a partir desta segunda-feira (13).

São elas: Cristianópolis, Iporá, Padre Bernardo, Nova Aurora e Bom Jesus de Goiás. O prazo vai até dia 27 de março, e podem ser feitas através do site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou nos pontos de apoio das respectivas prefeituras.

Outra forma é que os interessados de cada município devem procurar as prefeituras da cidade, já que elas estão prestando auxílio com pontos de apoio para quem não tem acesso à internet ou dificuldade de manusear computadores.

São 50 moradias em fase final de construção em Cristianópolis, Bom Jesus e Iporá, outras 35 em Nova Aurora e mais 32 em Padre Bernardo.

Para participar, a família precisa ter a renda de no máximo 01 salário mínimo, nunca ter sido beneficiada por programas de moradia, ser inscrita no cadastro único e residir há pelo menos 03 anos no município onde concorrerá.

Após ser feita a conferência dos requisitos, assistentes sociais irão às residências dos candidatos para uma última comprovação e aqueles que forem considerados aptos participarão do sorteio das unidades disponíveis.