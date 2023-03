Abandonada pelo marido e com filhos para criar, mulher dá a volta por cima e chega a faturar mais de R$ 100 mil por mês

Mãe de três filhos e apaixonada por academia, Kristina Parks Fernandez deu a volta por cima após ser abandonada pelo marido e recheou a conta bancária, chegando a faturar mais de R$ 100 mil por mês.

Moradora da Califórnia, Kristina entrou para o fisiculturismo depois da separação. O hobby foi o responsável por garantir a mudança de vida.

A mulher abriu uma conta no OnlyFans e vem ganhando mensalmente de US$ 14 mil a US$ 20 mil (entre R$ 73 mil e R$ 103 mil) com os músculos.

“Eu faço principalmente vídeos de fetiche muscular. Tudo dentro dos meus limites. Eu não faço vídeos pornográficos de atos sexuais como a maioria das pessoas supõe que o OnlyFans é”, explicou a mulher sobre o trabalho que desempenha.

Ela revelou ao Media Drum World que a base de assinantes mensais está entre 600 e 1.000 pessoas. Ela atribui todo o sucesso e mudança de vida ao final do relacionamento.

“Isso [o término] me levou a mergulhar mais fundo no fisiculturismo, o que me levou à vida de fetiches musculares, o que me levou ao OnlyFans”, disse.